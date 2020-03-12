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Павлик – за жирненького поросенка, а Мирошниченко – за напитки: как украинские артисты работали за еду

Узнайте о забавных гастрономических расчетах с артистами за выступления

Марина Попович
Сегодня, 09:02

Все думают, что знаменитости – это обязательно гламур, пафос и заоблачные гонорары за выступления! Журналисты "Зіркового шляху" решили развеять этот миф. И подобрали тех, кто не понаслышке знает, как это работать за ... еду!

"Мы с Аллой Кудлай за огромного поросенка работали. Потом за яйца", – рассказывает украинский певец Павел Зибров.

Гастрономические расчеты с любимыми артистами – далее читайте в материале.

Актриса Олеся Жураковская
Актриса Олеся Жураковская
Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Вы, наверное, считаете, что очень популярные актеры играют в кино или театре только за деньги? А вот и нет. И пример тому одна из самых известных и востребованных ныне украинских актрис – непревзойденная Олеся Жураковская. И хотя за еду, признается, никогда не работала, актриса до сих пор может позволить себе бесплатно играть ради хорошей идеи или новых талантов.

"Все студенческие работы, в которых снималась и до сих пор снимаюсь, если есть время, я снимаюсь бесплатно, без гонораров. Это принципиальная позиция. И потом, если мне очень интересен материал и это эксперимент, я тоже могу согласиться поработать", – говорит Олеся.

Сейчас ей шлют ценные подарки и даже ... деньги. А в свое время звездный психолог Наталья Холоденко не скрывает: работая в университете, иногда не гнушалась брать за свою работу вкусности от благодарных студентов.

Психолог Наталья Холоденко
Психолог Наталья Холоденко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Ну, какие-то могорычи конечно предлагали", – рассказывает Холоденко.

Да что говорить, когда благодарные клиенты до сих пор одаривают Наталью различными гастрономическими шедеврами!

В начале своей творческой деятельности не стеснялись работать за еду и музыканты DZIDZIO. Собственно, как и сам артист. "А что?" – говорит. – Надо же было с чего-то начинать".

Певец DZIDZIO
Певец DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

"Я всю жизнь такой немного бартер. Когда-то за еду работали. Затем за что-то, потом менялись", – признается артист.

А вот народные артисты – Богдан Бенюк и Анатолий Хостикоев – в 80-е годы выступлениям за еду в обеденный перерыв в гастрономах столицы в прямом смысле кормили свои семьи.

"Вот мы приезжали, например, на Дарницу, на улицу Шолом Алейхема, 2. Гастрономы есть на этой улице. И в одном гастрономе перерыв с 13:00 до 14:00, а во втором – с 14:00 до 15:00. И мы приходили, и с коллективом гастронома работали концерт. Они ели бутерброды, сидели, смотрели, мы им концертную программу давали в течение часа. И там же потом переходили в соседний гастроном. И за два часа мы отрабатывали две точки", – вспоминает народный артист Украины Богдан Бенюк.

Главный "шикидым" нашей страны – 54-летний Виктор Павлик также делится удовольствием от выступлений за жирненьких поросят вначале своей карьеры. Тогда исполнитель не собирал главные концертные площадки страны, как сейчас. А ездил по селам и городам. Стоит ли говорить, какие гонорары тогда были у артиста?!

Певец Виктор Павлик
Певец Виктор Павлик
Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Это было село, председатель колхоза ... я тогда и должен был выступать бесплатно, это что-то было благотворительное. Но после концерта председатель колхоза вручил нам такой поднос – поросенок маленький, молочный. И там еще какой-то картофель, сало, лук. Получается, что выступал за это", – рассказывает Виктор Павлик.

Почему Тоня Матвиенко в свое время выступала только за еду, а Тимур Мирошниченко получал вместо гонораров напитки – смотрите далее в сюжете:


Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинские звезды тратят денег в месяц. Также писали о том, на чем передвигаются украинские селебрити.

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еда артисты Виктор Павлик Павел Зибров Тоня Матвиенко Тимур Мирошниченко
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