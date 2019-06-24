Пела сквозь боль: Евгения Власова рассказала о тяжелых испытаниях

Украинская певица показала видео, как она готовилась к концерту

Евгения Власова Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Известная исполнительница Евгения Власова, которая недавно презентовала новую песню после перерыва в карьере, рассказала, что ей пришлось пережить после того, как она победила рак. Об этой болезни певица предпочитает не говорить, но совсем недавно она решилась рассказать о трудностях своим подписчикам в социальной сети.

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На своей странице в Instagram Евгения Власова опубликовала видео, на котором показала репетицию перед концертом в Херсоне. На первый взгляд видео совсем обычное, но то сообщение, которое она оставила под опубликованным постом, не смогло оставить поклонников.

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"Еще 3 месяца назад, занимаясь вокалом, я просто останавливалась и рыдала... Не могла петь, приходилось петь через боль... Теперь я прошу тех, кто сегодня опустил руки по той или иной причине... Дорогу осилит идущий!

- обратилась певица ко всем, кому сейчас нужна поддержка или мотивация.

23 Июн 2019 в 12:13 PDT INSTAGRAM (@eygeniavlasova)

Напомним, что Евгения Власова в ноябре 2017 года попала в реанимацию и перенесла четыре операции. Она очень долго боролась с онкологической болезнью и перенесла курс химиотерапии. Сейчас певица вернулась к обычной жизни: она занимается спортом, творчеством, а также рассказывает поклонникам о своем нелегком пути в личном блоге.

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