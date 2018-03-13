Пенелопа Крус прикрыла зону декольте накидкой ради мужа

Сегодня, 12:30

Для светского мероприятия актриса выбрала серебристое длинное платье от Balmain

Пенелопа Крус. Фото: AFP
Пенелопа Крус. Фото: AFP

43-летняя Пенелопа Крус и 49-летний Хавьер Бардем стали гостями церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards, которая прошла в Мадриде.

Для светского мероприятия актриса выбрала серебристое длинное платье от Balmain. На плечи актриса накинула накидку, чтобы сильно не оголять зону декольте.

Свой эффектный образ Крус дополнила босоножками в тон наряду. Пенелопа также продемонстрировала стройные ноги.

javier_bardem_and_penelope_cruz

Фото: Getty

penelope_cruz_attend

Фото: Getty

Недавно Пенелопа Крус позировала на красной дорожке в ассиметричном платье от Balmain, усыпанном пайетками. 43-летняя Пенелопа Крус и 49-летний Хавьер Бардем представила свою новую работу в мадридском кинотеатре Callao Cinema.

Ранее Пенелопа Крус раскрыла основные принципа, которые помогают ей сохранить молодостьАктриса придерживается безглютеновой диеты и практически не употребляет продукты животного происхождения. Что касается спорта, то тут сердце Пенелопы принадлежит бикрам-йоге — упражнение выполняются в сауне или бане. 
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Источник:

"Сегодня"

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