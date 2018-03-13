Пенелопа Крус прикрыла зону декольте накидкой ради мужа

Для светского мероприятия актриса выбрала серебристое длинное платье от Balmain

43-летняя Пенелопа Крус и 49-летний Хавьер Бардем стали гостями церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards, которая прошла в Мадриде.

Для светского мероприятия актриса выбрала серебристое длинное платье от Balmain. На плечи актриса накинула накидку, чтобы сильно не оголять зону декольте.

Свой эффектный образ Крус дополнила босоножками в тон наряду. Пенелопа также продемонстрировала стройные ноги.

Фото: Getty

Фото: Getty

Недавно Пенелопа Крус позировала на красной дорожке в ассиметричном платье от Balmain, усыпанном пайетками. 43-летняя Пенелопа Крус и 49-летний Хавьер Бардем представила свою новую работу в мадридском кинотеатре Callao Cinema.

Ранее Пенелопа Крус раскрыла основные принципа, которые помогают ей сохранить молодость. Актриса придерживается безглютеновой диеты и практически не употребляет продукты животного происхождения. Что касается спорта, то тут сердце Пенелопы принадлежит бикрам-йоге — упражнение выполняются в сауне или бане.