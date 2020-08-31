Перелом и ушибы: экс-"Холостяк" Добрынин и его жена попали в аварию

Пара отделалась легкими повреждениями

Герой проекта "Холостяк-9" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова, которые недавно сыграли роскошную свадьбу, попали в ДТП под Киевом. Никто из пары серьезно не пострадал – оба отделались легкими ушибами.

Авария произошла когда Никита и Даша возвращались из Одессы домой в столицу. В Instastories Квиткова рассказала, что она сидела возле водителя, и когда другая машина врезалась в них, девушка ударилась головой о торпеду.

"Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", – написала Даша.

Квиткова и Добрынин попали в ДТП

Фото: instagram.com/stories/kvittkova

На утро после случившегося девушка также показала себя и рассказала о самочувствии. Даша признается, что ей больно жевать из-за ушиба подбородка и губы. Ее также беспокоит отек под глазом и трещина на переносице.

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"У меня перелом без смещения, так что ничего серьезного, и операций никаких не нужно", – говорит Квиткова.

Даша Квиткова после аварии

Фото: Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Что касается Никиты Добрынина, то он отделался ссадинами. Ведущий поблагодарил полицию и медиков, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Добрынин и Квиткова попали в аварию под Киевом

Фото: instagram.com/stories/nikitadobrynin

Напомним, что Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на проекте "Холостяк-9". Они стали единственной в истории реалити парой, кто сыграл свадьбу после окончания шоу.

Подробности свадьбы Добрынина и Квитковой смотрите в сюжете:

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