Перелом и ушибы: экс-"Холостяк" Добрынин и его жена попали в аварию
Пара отделалась легкими повреждениями
Герой проекта "Холостяк-9" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова, которые недавно сыграли роскошную свадьбу, попали в ДТП под Киевом. Никто из пары серьезно не пострадал – оба отделались легкими ушибами.
Авария произошла когда Никита и Даша возвращались из Одессы домой в столицу. В Instastories Квиткова рассказала, что она сидела возле водителя, и когда другая машина врезалась в них, девушка ударилась головой о торпеду.
"Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", – написала Даша.
На утро после случившегося девушка также показала себя и рассказала о самочувствии. Даша признается, что ей больно жевать из-за ушиба подбородка и губы. Ее также беспокоит отек под глазом и трещина на переносице.
"У меня перелом без смещения, так что ничего серьезного, и операций никаких не нужно", – говорит Квиткова.
Что касается Никиты Добрынина, то он отделался ссадинами. Ведущий поблагодарил полицию и медиков, которые оперативно прибыли на место происшествия.
Напомним, что Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на проекте "Холостяк-9". Они стали единственной в истории реалити парой, кто сыграл свадьбу после окончания шоу.
Подробности свадьбы Добрынина и Квитковой смотрите в сюжете:
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