Перенес две операции: у мужа Регины Тодоренко возникли серьезные проблемы со здоровьем

Влад Топалов сообщил тревожные новости и показал фото с больницы

Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Супруг популярной ведущей и певицы Регины Тодоренко, которая ранее показала постельные кадры с Владом Топаловым, перенес в начале нового 2020 года две операции.

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О серьезных проблемах со здоровьем российский певец рассказал подписчикам на своей странице в Instagram и опубликовал фото с больницы. Также в публикации артист сообщил, что находится в Ильинском медицинском центре в ближнем Подмосковье.

Влад Топалов в больнице Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

"2 недели 2020 — 2 операции!!! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придёшь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!", — написал Топалов под фото.

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались накануне рождения сына, а пышное торжество устроили этим летом в Италии.

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