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"Переполняют эмоции": 50-летний диджей Тиесто женился на модели

Музыкант признался, что давно мечтал об этом дне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Тиесто женился на модели
Тиесто женился на модели
Фото: Vogue

Известный на весь мир диджей Тиесто обрадовал своих поклонников – теперь 50-летний музыкант окольцован. Избранницей популярного артиста стала модель Анника Бейкс. Церемония бракосочетания состоялась 21 сентября в штате Юта. К слову, среди мировых звезд за последнее время наблюдается настоящий свадебный бум – недавно брачными узами связали себя фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами и бывшая звезда Playboy модели Элль Эванс.

Также смотрите в видео, как Хайди Клум и Том Каулиц сыграли роскошную свадьбу:

Как сообщает журнал Vogue, диджей изначально планировал свадьбу в Лас-Вегасе, но это место считается не самым романтичным для подобных мероприятий. Поэтому молодожены сделали выбор в пользу пятизвездочного курорта Амангири.

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"Город, который мы оба очень любим, – это Лас-Вегас, поэтому мы начали искать там места, но потом решили, что хотим, чтобы свадьба прошла подальше от населенного пункта... Контраст архитектуры с пустыней – это идеальный баланс. Кажется, что мы были в фильме о Джеймсе Бонде. Мы хотели, чтобы это было гламурное и романтическое место. Для приватности мы арендовали весь курорт на выходные", – поделился деталями подготовки к свадьбе Тиесто.

Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
Свадьба диджея Тиесто и модели Анники Бейкс
Фото: Vogue
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На свадьбу влюбленные пригласили 80 человек. Невеста для самого важного дня в жизни выбрала роскошное кружевное платье с небольшим шлейфом, а вот от фаты решила отказаться в пользу локонов. Сам Тиесто был очень растроган свадьбой и не скрывал своих чувств: "Меня переполняли эмоции, потому что мы так долго строили отношения и мечтали об этом дне, и вот наконец все произошло. Это было настолько красиво и особенно. Увидеть всех, кто мне близок, и любовь всей моей жизни, которая идет ко мне – это лучшее чувство".

Также недавно американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон порадовал поклонников неожиданной новостью - знаменитость тайно женился на Гавайях. Актер решил узаконить отношения с Лорен Хашиан спустя 13 лет совместной жизни. Романтические кадры у испанского берега Средиземного моря стали полной неожиданностью для поклонников звезды.

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