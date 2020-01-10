"Пересматриваю у мамы фотоальбомы": TAYANNA показала, как выглядела в 11 классе

Украинская певица поделилась архивными кадрами

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская певица TAYANNA, которая недавно откровенно рассказала о бывших мужчинах, поделилась с поклонниками редкими кадрами. Артистка на рождественские праздники поехала домой в родные Черновцы, где и хранятся альбомы с архивными фотографиями звезды.

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Так, в Instagram-stories популярная певица разместила ряд снимков, которые хранятся дома у ее матери. TAYANNA показала, как выглядела выпускницей в 11 классе, а также поделилась редким детским снимком с родителями. Волосы певицы были немного длиннее и темнее, нежели сейчас.

"Держитесь! Сейчас будет фотография-хитяра... Это 11 класс и такая я была выпускница", – прокомментировала певица опубликованное фото из выпускного класса.

Накануне певица TAYANNA рассказала правду о своем бывшем муже, с которым встречается Ани Лорак. А также певица очень долгое время не показывала своего шестилетнего сына, но в последнее время на ее странице в Instagram можно увидеть множество снимков Даниэля.

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