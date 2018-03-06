Пэрис Хилтон надела платье с откровенным декольте на одну из вечеринок "Оскара"

В Лос-Анджелесе уже завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018", давно стали известны имена всех триумфаторов.

После церемонии вручения прошла традиционная вечеринка Vanity Fair Oscars Party. На ней присутствовали не только актеры, режиссеры и продюсеры, приглашенные на "Оскар", но и знаменитые модели и светские львицы.

Другую оскаровскую вечеринку Oscar Gala Viewing Party в Лос-Анджелесе посетила светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон со своим женихом Крисом Зилкой. 37-летняя Пэрис продемонстрировала откровенное декольте, надев серебристое платье, расшитое мелкими камнями.

Фото: AFP

Фото: AFP

Напомним, сайт "Сегодня" делал подборку знаменитостей, которые для "Оскара-2018" выбрали платье с откровенным декольте.

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.