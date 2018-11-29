Пэрис Хилтон назвала новую причину расставания с женихом

Светская львица объяснила, почему расторгнула помолвку с Крисом Зилкой

Пэрис Хилтон. Фото: Getty

Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон раскрыла подробности расставания со своим женихом за несколько месяцев до свадьбы, передает Daily Mail.

"У меня сейчас время для себя. Я просто чувствую, что, когда я влюбляюсь – это происходит очень быстро. Это был бурный роман. Я всегда был одержима историями Диснея, и я думала, что это будет мой "счастливый конец" сказки, но я просто поняла, что это было неправильное решение", – объяснила Хилтон.

Пэрис добавила: "Я желаю ему всего наилучшего, и однажды я бы хотела выйти замуж и иметь детей, но сейчас я просто сосредоточена на себе и своей работе".

Пэрис Хилтон и Крис Зилка Фото: Getty

Ранее источники из окружения Пэрис рассказывали изданию People, что вероятность того, что свадьба состоится очень мала: "Отношения развивались очень быстро и Пэрис поняла, что это ей не подходит. Она желает ему всего наилучшего и надеется, что они останутся друзьями. У них никогда не было помолвки, а родители Криса даже не были знакомы с родителями Пэрис".

Ранее Пэрис раскрыла еще одну причину отмены помолвки с Крисом Зилкой.