Пэрис Хилтон рассказала, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой

Светская львица объяснила свой выбор

Пэрис Хилтон и Крис Зилка. Фото: Getty

Скандальная светская львица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон, которая недавно отменила свадьбу с актером Крисом Зилкой, наконец-то нарушила молчание и прокомментировала неожиданный разрыв.

Недавно журналисты The Daily Mail узнали, почему Пэрис Хилтон не пошла к алтарю вместе с Крисом Зилкой.

"Я очень занята. Каждый день я просыпаюсь в разных странах. Поэтому понимаю, что сейчас совсем не готова для создания семьи, мне просто не хватает на это времени", – призналась Пэрис Хилтон.

Впрочем, несмотря на значительную занятость, светская львица все же мечтает стать мамой. Ранее в СМИ она заявляла, что планирует иметь по крайней мере 2 детей.

Напомним, бывший жених светской львицы Пэрис Хилтон – Крис Зилка требует от нее вернуть подаренное обручальное кольцо. Непростое украшение обошлось Крису в немалую сумму. Чтобы удивить свою богатую тогда еще возлюбленную, Зилка выложил за кольцо два миллиона долларов. Как сообщают близкие к окружению Криса источники, он решительно настроен вернуть кольцо с бриллиантом в 20 карат