Первая поездка без детей: Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Австрии

Супруги провели в Вене два дня

Лилия Ребрик и Андрей Дикий Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и ее супруг, хореограф Андрей Дикий на днях побывали в столице Австрии – Вене. Как сообщила Лилия на своей странице в Instagram, это была их первая с мужем первая совместная без детей, и носила она рабочий характер.

"Мы сумасшедшие родители. Это у нас первая такая вылазка без детей. Спасибо бабушке, которая осталась с ними. И скажу Вам откровенно: надо иногда уединяться. Это так важно для нас, взрослых. Пусть по работе, пусть на два дня, но вдвоем", – подписала снимок Лилия.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Вене Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Вене Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Вене Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Вене Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Вене Фото: instagram.com/liliia.rebrik 1/5

Лилия также опубликовала забавное видео с Андреем. На ролике ведущая объясняет, что в Вене много людей ездят на велосипедах. Позже выясняется, что в процессе съемки видео Лилия сидит на плечах у Андрея, в шутку назвав его своим "велосипедом".

INSTAGRAM 30 Мар 2019 в 8:27 PDT

Напомним, дочь Лилии Ребрик дебютировала в кино.

Ранее мы писали, что голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма "Диво-парк".

Детальнее о том, как Лилия озвучила персонажа из мультика смотрите в видео ниже:

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