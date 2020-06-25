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Первое заседание суда: экс-жена рэпера Сереги выдвинула новые обвинения

Сегодня, 13:32

Исполнитель на слушание в суд Киева не явился

22 июня в Соломенском районном суде Киева состоялось первое заседание по скандальному делу известного рэпера Сереги и его бывшей супруги Полины Ололо. Суд начал принимать решение, с кем из родителей будут проживать сыновья экс-супругов.

Напомним, что в начале 2020 года скандальные разборки Сереги и его экс-супруги вызвали настоящий резонанс – Полина Ололо заявила, что он отобрал у нее сыновей и не дает им видеться. С тех пор конфликт продолжает стремительно развиваться, хотя рэпер Серега прокомментировал скандал и сказал, что Полина драматизирует ситуацию.

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо с детьми
Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо с детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

На своей странице в Instagram Полина Ололо опубликовала новые подробности судебного дела, прикрепив фото возле киевского суда. С ее слов, рэпер Серега в суд не явился, а вместо него на заседание пришел его новый адвокат.

Ололо обвинила звезду в намеренном затягивании процесса, ведь всего за день до слушания рэпер сменил адвоката, который попросил у суда время, чтобы ознакомиться с материалами. Полина заявила, что не намерена сдаваться в борьбе за сыновей, и по прежнему не знает, где сейчас находятся ее мальчики.

Полина Ололо с адвокатом в суде
Полина Ололо с адвокатом в суде
Фото: instagram.com/polina_lola

"Первое судебное заседание. Решается дальнейшая судьба моих детей. Принимается решение, с кем из родителей будут проживать мои мальчики. Сергей неоднократно "отсылал" своих подписчиков именно к этой дате... В суд Сергей не явился. Вместо него пришел "новенький". Это примитивная рокировка, при которой адвокат как бы только вчера приступил к делу, а поэтому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса. Таким образом, моих детей продолжают зомбировать, что у их матери нет денег, что она им не нужна... Я не знаю, где находятся мои мальчики, и не имею ни малейшей возможности их увидеть. Следующий суд 20.07. Я не сдамся, так и знайте", – написала Полина.

Смотрите в сюжете, как Полине Ололо удалось встретиться с детьми:

Напомним, что до этого Полине со скандалом удалось получила документы сыновей из школы Харькова. Экс-жена рэпера намерена перевести детей в киевскую школу.

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