Первые кадры из фильма о Меган Маркл и принце Гарри

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на телеэкраны выйдет фильм, раскрывающий историю отношений будущих супругов. Американская кабельная сеть Lifetime, которая весной 2011 выпустила фильм "William & Kate: The Movie" всего за несколько дней до свадьбы Миддлтон и принца Уильяма, теперь готовит телефильм под названием "Гарри и Меган: Королевская история любви". Мы уже писали о том, кого выбрали на роль Меган Маркл, а также стало известно имя актрисы, которая сыграет Кейт Миддлтон.

Теперь же в Сети появились первые кадры и фото из будущего фильма, на которых изображены не только актеры, которые играют роли всех членов британской королевской семьи, в том числе и королеву Елизаветы ІІ, принца Чарльза и его супруги Камиллы.

Фото: кадр из видео YouTube

Фото: кадр из видео YouTube. Гарри и Меган, принц Чарльз и Камилла.

Фото: кадр из видео YouTube. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Фото: кадр из видео YouTube. Королева Елизавета II.