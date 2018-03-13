Первые кадры из фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Сегодня, 12:29

Перед свадьбой выйдет кинолента о будущих супругах

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на телеэкраны выйдет фильм, раскрывающий историю отношений будущих супругов. Американская кабельная сеть Lifetime, которая весной 2011 выпустила фильм "William & Kate: The Movie" всего за несколько дней до свадьбы Миддлтон и принца Уильяма, теперь готовит телефильм под названием "Гарри и Меган: Королевская история любви". Мы уже писали о том, кого выбрали на роль Меган Маркл, а также стало известно имя актрисы, которая сыграет Кейт Миддлтон.

Теперь же в Сети появились первые кадры и фото из будущего фильма, на которых изображены не только актеры, которые играют роли всех членов британской королевской семьи, в том числе и королеву Елизаветы ІІ, принца Чарльза и его супруги Камиллы.

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Фото: кадр из видео YouTube

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Фото: кадр из видео YouTube. Гарри и Меган, принц Чарльз и Камилла.

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Фото: кадр из видео YouTube. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

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Фото: кадр из видео YouTube. Королева Елизавета II. 
Елизавета II, кейт миддлтон, принц чарльз, Меган Маркл, история любви

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