"Я была абсолютно трезвая": первый комментарий Ренаты Литвиновой после ДТП

Как выяснилось, актрису сбили на пути в салон после пробежки

Рената Литвинова Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall

Сегодня, 12 января, известную российскую актрису театра и кино Ренату Литвинову сбил автомобиль прямо в центре Москвы. В результате аварии она повредила руку и ногу. Врачи уже оказали актрисе необходимую медицинскую помощь. Об этом 53-летняя знаменитость сама рассказала в своем профиле в Instagram.

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Историю о случившемся артистка предварила цитатой из стихотворения И. Бродского.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." – всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок", – написала Рената Литвинова.

Также она рассказал, как именно произошел инцидент: "Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения".

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Напомним, ранее еще одна российская звезда кино Галина Польских рассказала о состоянии своего здоровья после слухов о госпитализации.

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