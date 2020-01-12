Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я была абсолютно трезвая": первый комментарий Ренаты Литвиновой после ДТП

Как выяснилось, актрису сбили на пути в салон после пробежки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:08
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall

Сегодня, 12 января, известную российскую актрису театра и кино Ренату Литвинову сбил автомобиль прямо в центре Москвы. В результате аварии она повредила руку и ногу. Врачи уже оказали актрисе необходимую медицинскую помощь. Об этом 53-летняя знаменитость сама рассказала в своем профиле в Instagram.

Ирина Федишин попала в ужасное ДТП – смотрите видео:

Историю о случившемся артистка предварила цитатой из стихотворения И. Бродского.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." – всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок", – написала Рената Литвинова.

Также она рассказал, как именно произошел инцидент: "Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения".

INSTAGRAM

Напомним, ранее еще одна российская звезда кино Галина Польских рассказала о состоянии своего здоровья после слухов о госпитализации.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники - СМИ Эми Шумер показала жуткие последствия процедуры ЭКО: фото Скандальное дело Натальи Бочкаревой могут закрыть при одном условии
авария ДТП актриса Рената Литвинова
Реклама

Новости партнеров

Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Последние слова Шатунова:
Последние слова Шатунова: "больше вы нас никогда не увидите"
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:42Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 08:40Fun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 06:11Психология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

Вчера, 15:03Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

Вчера, 13:15Fun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 12:17Fun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

10 январяТехно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

10 январяШоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

10 январяШоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

10 январяШоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

10 январяEvents

Лунное затмение 10 января: какие ритуалы и обряды важно сделать

10 январяFun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

10 январяEvents

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

10 январяFood

Блюда на Старый Новый год: ТОП-5 рецептов

10 январяFun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

Новости партнеров

Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
«Не может быть вне политики»: Шуфутинский о вернувшейся Ротару
«Не может быть вне политики»: Шуфутинский о вернувшейся Ротару
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Семена льна: почему их обязан есть каждый?