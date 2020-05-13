Первый онлайн-концерт Евровидения-2020: фавориты Go_A за всю историю конкурса и видео представителей Украины

Go_A назвали своих фаворитов "Евровидения" за всю историю конкурса

12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Евровидения-2020" под названием Eurovision Song Celebration-2020 – Part 1. Во время трансляции шоу показали выступления представителей 20 стран-участников, среди которых и группа Go_A. Свои песни также представили Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль, Бельгия, Италия, Германия и Нидерланды.

Евровидение-2020: выступление Go_A – Solovey

Отметим, что организаторы подготовили особый сюрприз для зрителей. Между клипами были показаны ролики участников, снятые в изоляции, где артисты объявляли имена трех фаворитов "Евровидения" за всю историю музыкального конкурса. Так, украинская группа Go_A назвала и своих любимчиков. Третье место они отдали Руслане – Wild Dances, на втором месте оказался Монс Сельмерлев – Heroes, а лидером оказалась Loreen – Euphoria.

Интересно, что в ТОП-3 участники чаще всего называли шведскую певицу Loreen с песней Euphoria, с которой она выступила на "Евровидении-2012" в Баку и одержала победу.

Напомним, что в этом году из-за пандемии COVID-19 организаторы отменили проведение конкурса "Евровидение-2020", но решили провести альтернативное шоу, которое не предусматривает конкурсного формата. Eurovision Song Celebration-2020 ("Чествование песен "Евровидения") запланировано на 12 и 14 мая, а вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").

Если вы пропустили концерт, посмотреть его можно на официальном YouTube-канале "Евровидения", а также на Сегодня.Lifestyle.

Ранее мы рассказывали, что группа Go_A перепела легендарный хит Верки Сердючки.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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