Первый онлайн-концерт Евровидения 2020: где и когда смотреть

Группа Go_А исполнит свою песню Solovey

Сегодня, 12 мая, состоится первый альтернативный онлайн-концерт "Евровидения" – "Чествование песен "Евровидения", который был запланирован вместо полуфиналов песенного конкурса 12 и 14 мая. Напомним, что вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").

Посмотреть первый онлайн-концерт можно будет на официальном YouTube-канале "Евровидения". В 22.00 за киевским временем поклонники конкурса смогут увидеть клипы на песни исполнителей, которые должны были выступать в первом полуфинале в Роттердаме.

Украинская группы Go_A появится во второй части концерта и исполнил свою композицию Solovey. Ко всему, в перерывах между выступлениями участники шоу удивят челенджами, которые они проделали накануне. Вместе с Украиной свои песни представят Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Смотрите подробности Национального отбора на "Евровидение-2020":

Напомним, что недавно группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу "Евровидения" в Исландии.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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