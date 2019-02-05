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Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

В первом полуфинале выступит фаворитка Нацотбора MARUV

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

В субботу, 9 февраля, состоится Нацотбор на "Евровидение 2019", в котором выступят восемь участников. Всего в Нацотборе участвуют 16 претендентов на поездку в Израиль. Остальные восемь исполнителей выступят во втором полуфинале, который пройдет 16 февраля. Финал же состоится 23 февраля.

Открывать первый полуфинал выпала честь группе The Hypnotunez. Нетипичное для украинской музыки явление The Hypnotunez  – это та музыка, которая заставляет плясать возле сцены, веселиться от души и уносит в яркую и бурную эпоху джаза.

Харьковская группа LETAY будут принимать участие в Нацотборе во второй раз. Конкурсная композиция ребят называется "Мила моя".

Третьей на сцену выйдет VERA KEKELIA. Выпускница "Голос країни" недавно презентовала композицию "WOW", с которой поборется за право представлять Украину на международной сцене конкурса.

После Веры на сцене появится коллектив ЦеШо. Каждое выступление ЦеШО – это музыкально-театральный перформанс. А для Нацотбора коллектив представил композицию Alone.

Группа YUKO, которые будут выступать после ЦеШо, представят на сцене песню DURA. Их музыку лучше всего определяет термин "фольктроника" – сочетание фолька и электроники.

Явной фавориткой Нацотбора является MARUV. Певица заинтриговала поклонников тизером песни BANG, которую она представит на Нацотборе.

Brunettes Shoot Blondes – украинская группа, которая стала популярной и за рубежом. Для Нацотбора ребята приготовили песню Houston.

Последними выступят участники украинской независимая альтернативная музыкальная группа из Киева, основанная в конце 2009 года. Для конкурса коллектив подготовил композицию "Назавжди-Навсегда".

Напомним, мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019". Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая. 

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