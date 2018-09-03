Первый раз в первый класс: кто из звезд повел детей в школу
Дочери Оли Поляковой, Анатолия Анатолича, Ани Лорак пошли в первый класс
Первое сентября в этом году выпало на субботу. Некоторые школы провели линейки именно в этот день, а на учебу школьники отправились уже сегодня, 3 сентября.
Сегодня.Lifestyle сделал подборку знаменитостей, чьи дети в этом году впервые пошли в школу.
Украинская популярная певица Оля Полякова – мать двух дочерей. Сегодня она повела в первый класс младшую дочь Алису. "Ну погнали!)" – коротко подписала снимок артистка.
Знаменитый ведущий Андрей Доманский также отвел дочь в первый класс. Маленькая Кира теперь учится в школе с физико-математическим уклоном.
Несмотря на то, что для Андрея, как многодетного отца, это уже не первая школьная линейка первоклашек, он по-прежнему испытывает праздничное волнение. "Меня сегодня с шести утра трясет – спать не мог, проснулся без будильника, – признается Андрей. – А потом носились с женой по квартире: надо же было все собрать и ничего не забыть – один, второй букет, ранец, сумка для спортивной формы… Это очень нервно!".
Первоклассницей в этом году стала и дочь ведущей "Ранок з Україною" Лилии Ребрик.
"Тепер я офіційно мама першокласниці! Боже, який хвилюючий день...Скільки попереду всього...", – подписала опубликованное фото в Instagram ведущая.
Кроме того, в первый класс свою дочь Алису повел ведущий и автор программы "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич.
"Мой кот сегодня пошел в первый класс! Папа счастлив, дети вроде тоже. Выбор школы, кстати, абсолютно Алисы. Мы только помогали. Это конечно невероятное чувство, когда ребенок вчера еще не говорил, а сегодня сам выбирает где ему сидеть в классе)) Моя крошка, горжусь тобой", – рассказал он.
Дочь Ани Лорак также сегодня стала первоклассницей. "Сегодня самый светлый день! Моя маленькая девочка пошла в школу", – подписала снимок артистка.