Первый раз в первый класс: кто из звезд повел детей в школу

Дочери Оли Поляковой, Анатолия Анатолича, Ани Лорак пошли в первый класс

Андрей Доманский с дочерью Кирой. Фото: пресс-служба

Первое сентября в этом году выпало на субботу. Некоторые школы провели линейки именно в этот день, а на учебу школьники отправились уже сегодня, 3 сентября.

Сегодня.Lifestyle сделал подборку знаменитостей, чьи дети в этом году впервые пошли в школу.

Украинская популярная певица Оля Полякова – мать двух дочерей. Сегодня она повела в первый класс младшую дочь Алису. "Ну погнали!)" – коротко подписала снимок артистка.

Дочь Оли Поляковой – Алиса Фото: instagram.com/polyakovamusic

Знаменитый ведущий Андрей Доманский также отвел дочь в первый класс. Маленькая Кира теперь учится в школе с физико-математическим уклоном.

Несмотря на то, что для Андрея, как многодетного отца, это уже не первая школьная линейка первоклашек, он по-прежнему испытывает праздничное волнение. "Меня сегодня с шести утра трясет – спать не мог, проснулся без будильника, – признается Андрей. – А потом носились с женой по квартире: надо же было все собрать и ничего не забыть – один, второй букет, ранец, сумка для спортивной формы… Это очень нервно!".

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба 1/5

Первоклассницей в этом году стала и дочь ведущей "Ранок з Україною" Лилии Ребрик.

"Тепер я офіційно мама першокласниці! Боже, який хвилюючий день...Скільки попереду всього...", – подписала опубликованное фото в Instagram ведущая.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кроме того, в первый класс свою дочь Алису повел ведущий и автор программы "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич.

Дочь Анатолия Анатолича – Алиса Фото: пресс-служба