Первый танец Регины Тодоренко и Влада Топалова: появилось забавное видео

Звездные супруги отметили свадьбу в Сорренто, Италия

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/okmagazine_ru

Регина Тодоренко и Влад Топалов вчера, 3 июля, отгуляли собственную свадьбу в Сорренто, Италия. На торжество пара пригласила родственников и близких друзей, среди которых телеведущая Леся Никитюк, певица Алина Астровская и другие знаменитости. Ранее мы показали первые свадебные фото Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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А теперь в сети появилось видео, на котором жених и невеста демонстрируют первый танец. Тодоренко и Топалов решили оригинально подойти к постановке и зажигательно станцевали под песню Эда Ширана Shape of You. Забавное видео появилось в Instagram.

Отметим, судя по всему, у Регины Тодоренко было два свадебных платья, ведь во время танца на телеведущей был другой наряд. Образ Влада Топалова существенно не изменился – жених лишь снял пиджак.

Jul 4, 2019 at 12:52am PDT INSTAGRAM (@reginaxnadya) on

К слову, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально оформили отношения еще в октябре 2018-го – перед рождением сына Михаила.

Ранее мы также рассказали, кто из украинских звезд поймал букет на свадьбе Регины Тодоренко.

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