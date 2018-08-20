Первый в мире кинопостер выставили на аукцион

Стартовая цена постера – 50 тысяч долларов

Первый постер в истории кинематографа. Фото: sothebys.com

Первый постер во всей истории кинематографа уйдет с молотка на аукционе. Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

Сообщается, что на торги выставили рекламный плакат с первого сеанса кино в парижском Гранд-кафе 28 декабря 1895 года. Тогда братья Огюста и Луи Жан Люмьер показали свои первые короткометражные фильмы.

Первый постер в истории кинематографа. Фото: sothebys.com

Стартовая цена постера составляет 50 тысяч долларов. Торги пройдут с 28 августа по 4 сентября. В Sotheby's считают, что цена может подняться до 76 тысяч долларов.

Художником постера стал Анри Бриспот. На плакате изображена толпа перед сеансом кино. Однако в информации к лоту указано, что первый сеанс посетило всего 30 человек.

Напомним, аукционный дом Sotheby's продаст несколько личных предметов актера Робина Уильямса, который повесился на ремне в своей спальне в 2014 году, и его супруги.

Ранее Дэниел Крейг решился расстаться с уникальной вещью — коллекционным автомобилем Aston Martin – модели Vanquish. Эта машина считается самым неизменным атрибутом Джеймса Бонда. Ведь за больше, чем полвека, пролетевших с момента выхода на экраны фильма "Goldfinger", где роль агента 007 играл Шон Коннери, в имидже Бонда менялось многое — его "шпионские штучки" оружие, костюмы. А вот машина агента оставалась все той же марки – Aston Martin.