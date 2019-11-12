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"Пещера любви": Милла Йовович рассказала о своей интимной жизни с супругом

Актриса рассказала, почему не занимается любовью с мужем в спальне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Милла Йовович
Милла Йовович
Фото: Getty Images

Актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая поделилась забавными снимками с семьей, откровенно призналась о своей интимной жизни с супругом, британским режиссером и сценаристом Полом Андерсоном, пишет US Weekly.

Также Милла Йовович похвасталась первыми со успехами своей старшей дочери:

Отметим, что у 43-летней Йовович и 54-летнего Андресона две дочери – 12-летняя Эвер и 4-летняя Дэшиел. Звезда рассказала, что дети любят спать с ней в одной комнате и Йовович считает это абсолютно нормальным. По словам знаменитости, так происходит у "99 процентов людей на планете".

"В некоторых селах дети спят со своими родителями, бабушками и дедушками в одной комнате... Когда мы с Полом работаем, не видим детей до конца дня, поэтому нашей семье так важно побыть вместе хотя бы ночью", – рассказала актриса.

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Она добавила, что с мужем сексом в постели больше не занимается. При этом Милла Йовович отметила, что не отказывается от интимной жизни со своим супругом. Для того, чтобы уединиться и заняться любовью, пара снимает номера в отелях или же уединяется в огромной гардеробной в своем доме.

"Раз в неделю устраиваем себе свидание в отелях, куда отправляемся без детей... Кроме того, у нас дома есть большая гардеробная. Она просторная и звуконепроницаемая. Когда дети ложатся спать, я могу зажечь в гардеробной свечи, разложить подушки. Это потрясающе. Пещера любви", – откровенно призналась Йовович, добавив, что в этой "пещере" она забеременела второй дочерью.

Напомним, актриса Милла Йовович сообщила поклонникам радостную новость: она беременна в третий раз и ждет с нетерпением пополнения в семье.

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