Песня Леди Гаги и Брэдли Купера возглавила топ чарта Billboard
Выступление на "Оскаре" помогло песне взлететь
Песня Shallow Леди Гаги заняла первое место чарта Billboard Hot 100, сообщает Deadline. Поговаривают, что именно выступление Брэдли Купера и Леди Гаги, на 91-й церемонии вручения премии "Оскар", которое она уже красочно прокомментировала, помогло их совместному творению взлететь на первую строчку.
Издание также отмечает, что еще в октябре 2018 года самая высокая позиция, на которую удалось подняться песне Shallow было пятое место.
Стоит отметить, что для Леди Гаги сингл Shallow стал четвертым настолько успешным хитом в ее карьере, и первым после триумфа Born This Way в 2011 году. Песня уже принесла певице два "Грэмми", "Оскар" за лучшую оригинальную песню, "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню и премию BAFTA за лучшую оригинальную музыку.
Кроме того, недавно Леди Гага дала большой сольный концерт в театре Park Theater в Лас-Вегасе. Настоящим сюрпризом для поклонников стало появление Брэдли Купера на сцене.
Напомним, Леди Гага помирилась с Мадонной после восьми лет вражды на афтепати "Оскара".
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