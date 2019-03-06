Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Песня Леди Гаги и Брэдли Купера возглавила топ чарта Billboard

Выступление на "Оскаре" помогло песне взлететь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Леди Гага и Брэдли Купер
Леди Гага и Брэдли Купер
Фото: AFP

Песня Shallow Леди Гаги заняла первое место чарта Billboard Hot 100, сообщает Deadline. Поговаривают, что именно выступление Брэдли Купера и Леди Гаги, на 91-й церемонии вручения премии "Оскар", которое она уже красочно прокомментировала, помогло их совместному творению взлететь на первую строчку.

Издание также отмечает, что еще в октябре 2018 года самая высокая позиция, на которую удалось подняться песне Shallow было пятое место.

Стоит отметить, что для Леди Гаги сингл Shallow стал четвертым настолько успешным хитом в ее карьере, и первым после триумфа Born This Way в 2011 году. Песня уже принесла певице два "Грэмми", "Оскар" за лучшую оригинальную песню, "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню и премию BAFTA за лучшую оригинальную музыку.

Кроме того, недавно Леди Гага дала большой сольный концерт в театре Park Theater в Лас-Вегасе. Настоящим сюрпризом для поклонников стало появление Брэдли Купера на сцене.

Напомним, Леди Гага помирилась с Мадонной после восьми лет вражды на афтепати "Оскара". 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Люди увидели любовь": Леди Гага прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером Как Ирина Шейк отреагировала на "роман" Леди Гаги и Брэдли Купера Примирение века! Леди Гага помирилась с Мадонной после восьми лет вражды
леди гага брэдли купер Billboard
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Вагітна Каменських і Потап перестали приховувати свої стосунки
Вагітна Каменських і Потап перестали приховувати свої стосунки
Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV
Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:46Стиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

Вчера, 13:28Шоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

Вчера, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Вчера, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 07:11Техно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаFun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 мартаТехно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

4 мартаТехно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

4 мартаTravel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

4 мартаТехно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

Новости партнеров

Яна Соломко розлучається з чоловіком:
Яна Соломко розлучається з чоловіком: "Холостяк" - ілюзія щастя
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Как сложилась судьба самого известного Шурика
Как сложилась судьба самого известного Шурика
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Тіна Кароль приревнувала Дана Балана до гарячої білявки
Тіна Кароль приревнувала Дана Балана до гарячої білявки