Песня Леди Гаги и Брэдли Купера возглавила топ чарта Billboard

Выступление на "Оскаре" помогло песне взлететь

Леди Гага и Брэдли Купер Фото: AFP

Песня Shallow Леди Гаги заняла первое место чарта Billboard Hot 100, сообщает Deadline. Поговаривают, что именно выступление Брэдли Купера и Леди Гаги, на 91-й церемонии вручения премии "Оскар", которое она уже красочно прокомментировала, помогло их совместному творению взлететь на первую строчку.

Издание также отмечает, что еще в октябре 2018 года самая высокая позиция, на которую удалось подняться песне Shallow было пятое место.

Стоит отметить, что для Леди Гаги сингл Shallow стал четвертым настолько успешным хитом в ее карьере, и первым после триумфа Born This Way в 2011 году. Песня уже принесла певице два "Грэмми", "Оскар" за лучшую оригинальную песню, "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню и премию BAFTA за лучшую оригинальную музыку.

Кроме того, недавно Леди Гага дала большой сольный концерт в театре Park Theater в Лас-Вегасе. Настоящим сюрпризом для поклонников стало появление Брэдли Купера на сцене.

Напомним, Леди Гага помирилась с Мадонной после восьми лет вражды на афтепати "Оскара".

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