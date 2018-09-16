Песня о большой любви: вышел новый сингл The Black Eyed Peas

Американский коллектив The Black Eyed Peas презентовал очередной сингл из нового альбома

The Black Eyed Peas. Фото: instagram/bep

Американский поп-коллектив The Black Eyed Peas, из которого официально год назад ушла вокалистка Ферги, презентовал свой новый сингл, получивший название "Big Love".

Этот трек стал уже четвертым синглом, выпущенным в поддержку грядущего студийного альбома музыкантов "Masters of the Sun". Он станет уже седьмым в их дискографии и выйти должен 12 октября. Примечательно, что пластинка станет первой, записанной без Ферги.

Напомним, неделю назад Канье Уэст, известный американский музыкант и муж светской львицы Ким Кардашьян, которая не так давно "вживила" себе в шею пугающее светящееся ожерелье, презентовал новый клип на композицию I Love It.

В записи как композиции, так и ролика принял участие рэпер Лил Памп. А также к ним присоединилась актриса и комик Адель Гивенс, которая читает текст, а парни следуют за ней в огромных стебных мягких костюмах с "золотыми" цепями на шеях и в шлепанцах.