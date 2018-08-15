"Песню записали в подпольно-бытовых условиях": Fontaliza выпустили новый трек
Композиция "Фіромві рухи" стала вторым синглом из четверго альбома группы
Украинская группа Fontaliza, которая недавно дала интервью Сегодня.Lifestyle, презентует второй сингл из четвертого альбома группы, который будет опубликован этой осенью. Песня, как и весь будущий альбом, называется "Фірмові рухи". Саундпродюсером ее стал Антон Саенко. Запись была произведена в подпольно-бытовых условиях где-то среди каменных джунглей района Оболонь в городе Киеве.
Павел Холошев (вокал, гитара): "Мы с ребятами как-то поняли, что у нас нет ни одной композиции в стиле регги или чего-то хотя бы отдаленно напоминающего ритмы и настроение регги. Это стало навязчивой идеей – сделать подобный трек. Нам нравится осваивать новые музыкальные жанры и стили, внедрять их в звучание Fontaliza. Не знаю конечно, куда дальше нас заведут эти эксперименты, но то, что происходит с нашей музыкой сейчас – нас очень воодушевляет. Песня "Фірмові рухи" отлично передает наше летнее настроение, которым мы и хотим поделиться с нашим слушателем. А еще мы не хотим, чтобы лето уходило. Поэтому зовем его на бис.
Юрий Холошев (гитара, бек-вокал), о создании песни: "Все началось с основного гитарного рифа. Первая демо-запись этой песни была сделана в программе "гараж-бенд"на телефон. Игнат (бас-гитарист) тогда начал юзать эту программу для накопления материала. И вот однажды на репетиции, погодка тогда была паршивая, Игнат демонстрировал нам свои успехи в музыкальном микшировании при помощи телефона. В одной демке мы услышали интересный риф и решили развить его. Ну а дальше как у всех: споры, дискуссии, компромиссы и в итоге получилась отличная песня."