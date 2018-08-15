"Песню записали в подпольно-бытовых условиях": Fontaliza выпустили новый трек

Композиция "Фіромві рухи" стала вторым синглом из четверго альбома группы

Fontaliza. Фото: Евгения Люлько

Украинская группа Fontaliza, которая недавно дала интервью Сегодня.Lifestyle, презентует второй сингл из четвертого альбома группы, который будет опубликован этой осенью. Песня, как и весь будущий альбом, называется "Фірмові рухи". Саундпродюсером ее стал Антон Саенко. Запись была произведена в подпольно-бытовых условиях где-то среди каменных джунглей района Оболонь в городе Киеве.

Павел Холошев (вокал, гитара): "Мы с ребятами как-то поняли, что у нас нет ни одной композиции в стиле регги или чего-то хотя бы отдаленно напоминающего ритмы и настроение регги. Это стало навязчивой идеей – сделать подобный трек. Нам нравится осваивать новые музыкальные жанры и стили, внедрять их в звучание Fontaliza. Не знаю конечно, куда дальше нас заведут эти эксперименты, но то, что происходит с нашей музыкой сейчас – нас очень воодушевляет. Песня "Фірмові рухи" отлично передает наше летнее настроение, которым мы и хотим поделиться с нашим слушателем. А еще мы не хотим, чтобы лето уходило. Поэтому зовем его на бис.

Юрий Холошев (гитара, бек-вокал), о создании песни: "Все началось с основного гитарного рифа. Первая демо-запись этой песни была сделана в программе "гараж-бенд"на телефон. Игнат (бас-гитарист) тогда начал юзать эту программу для накопления материала. И вот однажды на репетиции, погодка тогда была паршивая, Игнат демонстрировал нам свои успехи в музыкальном микшировании при помощи телефона. В одной демке мы услышали интересный риф и решили развить его. Ну а дальше как у всех: споры, дискуссии, компромиссы и в итоге получилась отличная песня."