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Петр и Марина Порошенко станцевали медленный танец во Львове: трогательное видео

Сегодня, 19:46

Пара посетила музыкальный фестиваль

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина станцевали медленный танец под песню "Гуцулка Ксеня". Трогательное видео появилось на YouTube-канале "Порохівниця".

На видеоролике супруги танцуют на джаз-вечере фестиваля "Европейская осень во Львове", который состоялся в прошедшие выходные.

"Очень трогательное видео. Вот так выглядит настоящая любовь! Петр и Марина Порошенко танцуют медленный танец на джаз-вечере во Львове", – говорится в описании к видео.

Петр Порошенко также поделился впечатлениями о том вечере на своей странице в Facebook.

"Без лишних преувеличений я могу назвать себя давним ценителем джаза. И как приятно было этим осенним вечером услышать наш любимый с Мариной романс "Ои, ти, дівчино, з горіха зерня..." в блестящем исполнении Петра Радейко – солиста Львовской национальной оперы. Это было проникновенно, трогательно – до глубины души", – написал Порошенко.

Ранее мы вспомнили самые яркие выходы первых леди Украины в национальном украинском наряде, среди которых – образы Марины Порошенко.

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