Певец Григорий Лепс госпитализирован с серьезными травмами
Пресс-секретарь певца подтвердила факт госпитализации
Известный российский певец Григорий Лепс попал в больницу, сообщает РЕН ТВ. Сообщается, что певец упал и получил перелом нескольких ребер. Подробности инцидента не раскрываются.
Пресс-секретарь певца Наталья Мостакова подтвердила в разговоре с журналистами канала, что Лепс находится в больнице, но от расширенного комментария ситуации отказалась.
Напомним, Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.
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Источник: "Сегодня"