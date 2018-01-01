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Певец Григорий Лепс госпитализирован с серьезными травмами

Пресс-секретарь певца подтвердила факт госпитализации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Григорий Лепс. Фото: YouTube
Григорий Лепс. Фото: YouTube

Известный российский певец Григорий Лепс попал в больницу, сообщает РЕН ТВ. Сообщается, что певец упал и получил перелом нескольких ребер. Подробности инцидента не раскрываются.

Пресс-секретарь певца Наталья Мостакова подтвердила в разговоре с журналистами канала, что Лепс находится в больнице, но от расширенного комментария ситуации отказалась.

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Напомним, Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

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Источник: "Сегодня"
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