Певец Лев Лещенко с женой попали в больницу с подозрением на COVID-19
Друг семьи уже успел навестить звездных супругов
Еще у одной знаменитости подозревают опасное заболевание – коронавирус. Так, российский певец Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы в одну из больниц московского поселка Коммунарка.
Как сообщает российское издание mk.ru, в медицинском центре 78-летний исполнитель оказался несколько дней назад. Лещенко вызвал скорую медицинскую помощь, поскольку чувствовал себя плохо. У артиста обнаружили двустороннее воспаление легких.
Лучший друг семьи Владимир Винокур уже успел навестить звездных супругов. С его слов, Лев Лещенко с Ириной в последнее время Россию не покидали и заграницу не ездили. Но на странице певца в Instagram опубликовано общее фото с женой, которое было сделано в Италии.
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Практически каждый день становится известно о новых случаях заражения коронавирусом среди селебрити. Есть и хорошая новость – Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон выздоровели и рассказали, как себя чувствуют.
Также о заражении COVID-19 сообщил 51-летний звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниел Дэ Ким.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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