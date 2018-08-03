Певец Виталий Козловский без трусов похвастался своим телом

Артист обнаженный повисел на турнике

Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Украинский певец Виталий Козловский, который рассказал о сексе в 8 лет, в очередной раз удивил поклонников. Артист опубликовал новое горячее фото, на котором полностью голый висит на турнике. Новый кадр даже прокомментировала бывшая невеста певца Рамина Эсхакзай.

На фоне степных видов певец решил похвастаться спортивным телом и рельефными формами, повисев на турнике. Голый он или нет, но интимную зону он прикрыл рисунком сердца.

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy/

"Я жестко повис на Любви! А вы на чем висите?", – подписал фото Козловский, заинтриговав пользователей хэштегом о том, что, возможно, он голый и попросил "прощения" у матери, что он эксгибиционист.

Напомним, Виталий Козловский и раньше делился с поклонниками пикантным фото и показал, как переживает тяжелый разрыв с невестой.

В марте 2017 года певец Виталий Козловский сделал предложение своей возлюбленной – звезде шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай. Пара вовсю готовилась к свадьбе. Но в сентябре 2017 года Рамина сообщила о том, что разорвала помолвку c Козловским.