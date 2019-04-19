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Певица Алина Гросу рассказала о своей роли в сериале

Артистка утверждает, что новый сериал "Замок из песка" понравится многим женщинам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

В воскресенье, 21 апреля, в 17:00 канал "Украина" покажет премьеру фильма "Замок на песке" производства компаний "Фильмстрим" и "Vileton Films". Одну из главных ролей в картине исполнила популярная певица Алина Гросу.

"Этот проект очень жизненный, – говорит Алина. – Думаю, он понравится многим, потому что каждая женщина сможет увидеть в нем себя. Здесь нет плохих людей. Каждый герой, даже если он поступает плохо, то только из-за собственных обстоятельств. Я убеждена, что плохих людей вообще не существует, а поступают они нехорошо из-за надобности, из-за того, что им чего-то в жизни не хватает".

В интервью Сегодня.Lifestyle Алина подробно рассказала о своем персонаже.

- Алина, расскажите, кого вы играете?

- Это достаточно спорный и тяжелый персонаж, потому что Оля выросла без родителей. Понимаете, для ребенка это большая травма. Я безумно люблю свою семью, и даже представляя на секундочку, что их нет, мне становится невыносимо больно в душе. От этого и получаются эмоции, которые, наверняка, нужны в кадре. Тем не менее, моя героиня Оля очень сильная. Она привыкла идти к своей цели и добиваться того, чего хочет.

- Тяжело вживались в роль?

- Я бы так не сказала. Это героиня мне понятна. У нее нет каких-то сверхъестественных, непонятных замутов. Она не сумасшедшая. Оля – обычная девочка, у которой достаточно сломанная жизнь. Возможно, у моей героини нет таких стойких принципов, которых она придерживается, но у нее и не было правильного воспитания. Поэтому Оля другая.

Что очень приятно – я играла девочку, которая моложе меня. Косметики на лице было гораздо меньше, поточу что обычно на съемках меня просят перекрасить или сделать из меня женщину-вамп. А когда ты впервые играешь не негативного персонажа, а человека, которому хочется переживать, при этом такого молоденького, это чудесно.

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- А есть чего поучиться у этой героини?

- У человека с такой судьбой можно поучиться стойкости. Но так как с ее стороны будут происходить некоторые действия, которые наверняка вызовут споры и негатив, я бы лично так в жизни не поступала. Тем не менее, она не негативный персонаж.

- Если бы встретили такую героиню в жизни, что бы вы ей сказали?

- Я бы ей сказала одно – будь внимательнее. А почему – смотрите на телеканале "Украина".

- Как работалось над этим проектом?

- Я впервые сотрудничала с режиссером Алексеем Гусевым. В приятном шоке от того, что все было так быстро и легко, что ты понимаешь его с полуслова. Все четко, качественно и вовремя. Приятно, что можно было слегка менять текст под себя, а такое не всегда разрешается режиссерами. Иногда проще, понятнее и органичнее, когда-ты говоришь своими словами, которые используешь в жизни.

Алексей разрешает предлагать и обсуждать, но что касается импровизации без утверждения – так лучше не делать на съемочной площадке. Понятно, что когда ты отыгрываешь какую-то эмоцию, даже если произносишь одни и те же слова, но каждый раз ты их переживаешь внутри по-новому. А что касается действий – если камера стоит перед тобой и снимает тебя, то ты не имеешь права задирать голову или что-то кардинально менять. На съемочной площадке такое, конечно же, запрещено, потому что это не театр. Тут все должно быть не только органично, но и видно и понятно зрителю. Я очень надеюсь, что зрителям понравится эта работа.

Алина Гросу на съемках сериала "Замок на песке"
Алина Гросу на съемках сериала "Замок на песке"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- У вашей героини будет роман с кем-то из героев?

- Конечно, любовная линия есть. Все наши фильмы – про любовь. Что бы не происходило в творчестве – музыке или кино – все это связано с любовью. И естественно, в фабуле фильма всегда лежит острый конфликт, который в основном построен на чувствах. Я же очень хочу, чтобы у наших зрителей в жизни было гораздо больше приятных моментов, чем они видят в кино.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма "Замок на песке" в воскресенье, 21 апреля, в 17:00 на телеканале "Украина".

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