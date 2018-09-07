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Певица Дуа Липа примерила сексуальный наряд в новом клипе Electricity

Также можно увидеть и ее горячие танцы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/
Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/

Британская певица Дуа Липа, которая неожиданно сменила цвет волос, опубликовала соблазнительное видео к песни Electricity. В ролике она примерила пикантный наряд и показала свою новую прическу.

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Дуа Липа
Фото: instagram.com/dualipa/

В новом образе артистка предстала в клипе "Electricity", который уже появился на ее канале в YouTube. Отметим, что зажигательную песню Дуа Липа записала с вокалистом Silk City. В клипе артистка примерила крошечные шорты и белый топ. 

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ELECTRICITY IS OUT EVERYWHERE NOW LINK IN BIO

Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

В клипе "Electricity" также можно увидеть и ее горячие танцы. 

Напомним, Дуа Липа получила премию в категории "Соло артист" на церемонии вручения премии Men Of The Year Awards 2018. Кстати, на мероприятии артистка была все такой же – жгучей темноволосой обольстительницей. 

Отметим и то, что ранее Дуа Липа вышла на сцену во время своего последнего концерта в костюме от украинского дизайнера Ksenia Schnaider. 

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Источник: "Сегодня"
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