Певица Дуа Липа примерила сексуальный наряд в новом клипе Electricity

Также можно увидеть и ее горячие танцы

Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/

Британская певица Дуа Липа, которая неожиданно сменила цвет волос, опубликовала соблазнительное видео к песни Electricity. В ролике она примерила пикантный наряд и показала свою новую прическу.

Дуа Липа Фото: instagram.com/dualipa/

В новом образе артистка предстала в клипе "Electricity", который уже появился на ее канале в YouTube. Отметим, что зажигательную песню Дуа Липа записала с вокалистом Silk City. В клипе артистка примерила крошечные шорты и белый топ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ELECTRICITY IS OUT EVERYWHERE NOW LINK IN BIO Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 5 Сен 2018 в 9:01 PDT

В клипе "Electricity" также можно увидеть и ее горячие танцы.

Напомним, Дуа Липа получила премию в категории "Соло артист" на церемонии вручения премии Men Of The Year Awards 2018. Кстати, на мероприятии артистка была все такой же – жгучей темноволосой обольстительницей.

Отметим и то, что ранее Дуа Липа вышла на сцену во время своего последнего концерта в костюме от украинского дизайнера Ksenia Schnaider.