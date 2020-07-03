Певица Камалия ежемесячно тратит тысячи долларов на свое хобби

Певица всерьез увлекается конным спортом

Украинская певица Камалия, которая недавно рассказала об убытках мужа-миллионера из-за карантина, всерьез увлекается конным спортом. Артистка не жалеет средств и тратит тысячи долларов ежемесячно на приобретение лошадей, их содержание, амуницию, тренировки и участие в соревнованиях.

Как рассказала Камалия в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", в этом виде соревнований оценивают умение лошадей двигаться в разном темпе. Артистка с этим элитным видом спорта уже давно на "ты".

"Я села в седло в 18 лет. Это было моей мечтой детства. Я всегда поклонялась этим грациозным животным"", – поделилась артистка.

Певица Камалия увлекается конным спортом Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также Камалия вспомнила, как у нее появилась первая спортивная лошадь по кличке Индиго: "Захур спросил — какая цена? Но хозяин сказал, что конь не продается. На что Захур ответил: "Кроме любви и здоровья, нет ничего, что не может продаться".

По ее словам, ежемесячно она тратит на свое увлечение тысячи долларов. Приходится выкладывать и больше, когда речь идет о приобретении нового скакуна.

Также узнайте в сюжете, почему Камалия не могла не родиться:

"Жеребенок стоит от 20 000 долларов и выше. А если это уже хороший конь с классными кровями, то стоимость будет от 100 000 долларов", — призналась певица в эфире телеканала "Украина".

К слову, на недавних открытых соревнованиях по выездке Equides Dressage Cup Камалия взяла "бронзу".

Камалия на Equides Dressage Cup Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что певица Камалия также призналась, почему боится выходить замуж во второй раз.

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