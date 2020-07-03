Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Певица Камалия ежемесячно тратит тысячи долларов на свое хобби

Сегодня, 17:02

Певица всерьез увлекается конным спортом

Украинская певица Камалия, которая недавно рассказала об убытках мужа-миллионера из-за карантина, всерьез увлекается конным спортом. Артистка не жалеет средств и тратит тысячи долларов ежемесячно на приобретение лошадей, их содержание, амуницию, тренировки и участие в соревнованиях.

Как рассказала Камалия в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", в этом виде соревнований оценивают умение лошадей двигаться в разном темпе. Артистка с этим элитным видом спорта уже давно на "ты".

"Я села в седло в 18 лет. Это было моей мечтой детства. Я всегда поклонялась этим грациозным животным"", – поделилась артистка.

Певица Камалия увлекается конным спортом
Певица Камалия увлекается конным спортом
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также Камалия вспомнила, как у нее появилась первая спортивная лошадь по кличке Индиго: "Захур спросил — какая цена? Но хозяин сказал, что конь не продается. На что Захур ответил: "Кроме любви и здоровья, нет ничего, что не может продаться".

По ее словам, ежемесячно она тратит на свое увлечение тысячи долларов. Приходится выкладывать и больше, когда речь идет о приобретении нового скакуна.

Также узнайте в сюжете, почему Камалия не могла не родиться:

"Жеребенок стоит от 20 000 долларов и выше. А если это уже хороший конь с классными кровями, то стоимость будет от 100 000 долларов", — призналась певица в эфире телеканала "Украина".

К слову, на недавних открытых соревнованиях по выездке Equides Dressage Cup Камалия взяла "бронзу".

Камалия на Equides Dressage Cup
Камалия на Equides Dressage Cup
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что певица Камалия также призналась, почему боится выходить замуж во второй раз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Работает доктором: близкий друг Камалии заразился коронавирусом Камалии вернули дорогостоящий телефон без личных фотографий Царит матриархат: Камалия рассказала об отношениях с мужем
шоу-бизнес хобби Камалия певица
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"

Популярные статьи

Сегодня, 15:36Events

Календарь затмений-2020: даты и влияние

Сегодня, 12:13Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Вчера, 18:40Шоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Вчера, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Вчера, 12:26Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Вчера, 12:18Fun

Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

Вчера, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

1 июляFun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

1 июляFood

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

1 июляTravel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

1 июляПсихология

Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

1 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
"Живое сокровище": звезда "ВИА Гра" в необычном купальнике
"Живое сокровище": звезда "ВИА Гра" в необычном купальнике
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять