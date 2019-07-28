Певица Леона Льюис тайно вышла замуж

Британка сыграла свадьбу в Италии

Леона Льюис вышла замуж за Денниса Яуха Фото: instagram.com/leonalewis

Британская певица, победительница третьего сезона шоу The X Factor Леона Льюис вышла замуж. 34-летняя звезда связала себя узами брака с 30-летним хореографом Деннисом Яуха, с которым встречалась восемь лет. Об этом сообщает издание Hello.

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Известно, что звездная свадьба состоялась в субботу, 27 июля, в Тоскане, Италия. Пара пригласила на свой праздник около 180 гостей. Леона блистала в трех разных нарядах: длинном белом платье, красном наряд с бисером, и в комбинезоне со стразами.

25 Фев 2019 в 1:36 PST INSTAGRAM (@leonalewis)

Молодожены не хотели, чтобы фото со свадьбы попали в сеть, потому поклонникам певицы остается ждать, пока Льис сама похвастается снимками в образе невесты.

13 Июн 2019 в 7:09 PDT INSTAGRAM (@leonalewis)

Отметим, что Леона и Деннис вместе уже восемь лет. Пара начала встречаться, когда Яуха работал хореографом во время одного из туров артистки. В 2018 пара объявила о помолвке.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри получил приглашение на свадьбу от своей бывшей девушки певицы Элли Голдинг.

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