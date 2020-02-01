Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджер звезды сделала официальное заявление

Певица МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Известная российская певица МакSим, которая ранее попала в ДТП, заявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем.

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Так, менеджер российской артистки Маргарита Соколова на своей странице в Instagram опубликовала официальное заявление, в котором сказано, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск. По словам генерального продюсера, это решение далось МакSим тяжело, тем более, что у них уже сформирован концертный тур на ближайший год. Как оказалось, главная причина ухода – плохое самочувствие звезды, из-за которого она не может выступать.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий", – написала Маргарита Соколова.

Также Маргарита принесла извинения поклонникам за отмененные концерты и попросила с пониманием отнестись к решению певицы: "Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали".

Напомним, ранее МакSим дала первый комментарий после аварии и рассказала, как все случилось на самом деле. По словам артистки, авто, на котором она ехала в аэропорт, занесло, что привело к столкновению.

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