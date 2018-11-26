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Певица MamaRika рассказала о своем опыте однополой любви

Звезда призналась, что у нее были отношения с девушкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official
MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika, которая поделилась своими секретами удачного дня, раскрыла подробности своей интимной жизни. Исполнительница призналась, что когда-то у нее были однополые отношения.

В эфире программы "Караоке на колесах" артистка рассказала, что когда-то встречалась с девушкой. Это отношения MamaRika охарактеризовала коротко и ясно: "Было классно". Однако на вопрос, с кем артистке понравилось больше – с девушками или с парнем, она ответила: "Конечно с мужчинами".

"С одним. Моим. Ну, так пошалили немного и хватит", – прокомментировала певица.

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MamaRika с женихом Сергеем Середой
Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika также добавила, что не обходилось в ее однополой любви и без игрушек для взрослых. "Конечно покупала. Ну а как без помощи изобретений современных", – сказала исполнительница.

Отметим, что уже давно MamaRika счастлива в отношениях с юмористом и актером Сергеем Середой. В январе этого года Сергей сделал возлюбленной романтическое предложение. Он организовал сюрприз девушке дома, выложив из свечек дорожку от входа к месту, где было кольцо.

Напомним, не так давно в сети показали "самое худшее предложение выйти замуж". Ролик был снят в Нью-Йорке.

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отношения MamaRika
Источник: "Сегодня"
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