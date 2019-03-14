Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Певица MARUV заявила, что выступит в Тель-Авиве

Певица призналась, что выступит в Израиле этой весной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:34
MARUV выступит в Тель-Авиве
MARUV выступит в Тель-Авиве
Фото: instagram.com/maruvofficial

Певица MARUV, которая отказалась от участия в "Евровидении 2019", дала откровенное интервью iod, где объяснила, почему будет поддерживать Сергея Лазарева на конкурсе. По словам артистки, СМИ вырывают ее фразы из контекста.

"Я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни 4", где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!", – утверждает MARUV.

MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Главным удивлением для публики стала информация о том, что певица MARUV выступит в Израиле этой весной. 29 марта артистка покажет свое шоу в Тель-Авиве.

"А еще хочу поделиться с вами новостью! В преддверии конкурса я выступлю с большим сольным концертом в Тель-Авиве 29 марта, и ещё больше людей смогут увидеть мое шоу и познакомиться с моим творчеством поближе. BANG!", – призналась MARUV.

Почему MARUV отказалась от участия в "Евровидении 2019", смотрите в видео:

Напомним, недавно MARUV победила в номинации "Прорыв года" российской премии ZD AWARDS-2018, однако за наградой не поехала.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
YUNA 2019: оглашены первые победители Ведущие "Евровидения 2019": первое официальное фото Лазарев прокомментировал провал песни для "Евровидения-2019"
тель-авив Евровидение 2019 MARUV
Реклама

Новости партнеров

Как собака звала людей на помощь своему щенку — видео
Как собака звала людей на помощь своему щенку — видео
Манучаров рассказал о причине болезни Началовой
Манучаров рассказал о причине болезни Началовой
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Популярные статьи

Сегодня, 11:42Fun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 07:02Fun

Похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь: фото

Сегодня, 05:53Fun

Невеста в день свадьбы пришла к жениху на кладбище

Вчера, 10:54Стиль

В потертых джинсах и роскошных нарядах: Ани Лорак поделилась фотосессией с дочкой

Вчера, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Вчера, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаFun

12 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 мартаШоу-бизнес

"Евровидение 2019": MARUV будет поддерживать Сергея Лазарева

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаFood

Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда

12 мартаWellness

Как перейти на здоровое питание весной: советы известного диетолога

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

Новости партнеров

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал
Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови
Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Старша сестра Хлое Кардашян підтримала її оголеним фото
Старша сестра Хлое Кардашян підтримала її оголеним фото
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Торт Птичье молоко, пошаговый рецепт
Торт Птичье молоко, пошаговый рецепт