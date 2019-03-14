Певица MARUV заявила, что выступит в Тель-Авиве

Певица призналась, что выступит в Израиле этой весной

MARUV выступит в Тель-Авиве Фото: instagram.com/maruvofficial

Певица MARUV, которая отказалась от участия в "Евровидении 2019", дала откровенное интервью iod, где объяснила, почему будет поддерживать Сергея Лазарева на конкурсе. По словам артистки, СМИ вырывают ее фразы из контекста.

"Я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни 4", где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!", – утверждает MARUV.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Главным удивлением для публики стала информация о том, что певица MARUV выступит в Израиле этой весной. 29 марта артистка покажет свое шоу в Тель-Авиве.

"А еще хочу поделиться с вами новостью! В преддверии конкурса я выступлю с большим сольным концертом в Тель-Авиве 29 марта, и ещё больше людей смогут увидеть мое шоу и познакомиться с моим творчеством поближе. BANG!", – призналась MARUV.

Почему MARUV отказалась от участия в "Евровидении 2019", смотрите в видео:

Напомним, недавно MARUV победила в номинации "Прорыв года" российской премии ZD AWARDS-2018, однако за наградой не поехала.

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