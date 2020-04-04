Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Певица Pink переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном

Повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат

Инна Петрова
Сегодня, 10:25

Американская певица Pink сообщила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном. Звезда и ее ребенок были на самоизоляции, а спустя две недели после лечения сделали повторные тесты на COVID-19. Об этом 40-летняя артистка рассказала в своем Instagram.

Напомним, что ранее Pink впервые рассказала о потере ребенка. Это произошло с будущей звездой, когда ей было 17 лет.

Pink и ее сын заболели COVID-19
Pink и ее сын заболели COVID-19
Фото: Getty Images

О заражении COVID-19 Pink призналась фолловерам в эту пятницу. Она отметила, что повторные тесты оказались отрицательными.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат. Моя семья уже самоизолировалась, и мы продолжали делать это в течение последних двух недель, следуя указаниям врача. Всего несколько дней назад мы прошли повторное тестирование, которое, к счастью, оказалось отрицательным", – написала в посте Пинк.

Она также призвала своих фанов соблюдать карантин и оставаться дома.

INSTAGRAM

Кроме того, Pink пожертвовала по 500 тысяч долларов чрезвычайному фонд госпиталя Темпл в Филадельфии и кризисному фонду COVID-19 мэра города Лос-Анджелеса.

Смотрите в сюжете, как принц Чарльз преодолел коронавирус:

Ранее сообщалось, что в Италии после госпитализации умер культовый дизайнер обуви Серджио Росси.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Алина Гросу заявила, что беременна "Сделаю это и без мужчины»: Рианна заговорила о будущем материнстве "Переболела несколько месяцев назад": российская певица победила COVID-19
певица коронавирус Pink Пинк
Реклама

Новости партнеров

Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Вчера, 19:38Fun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

Вчера, 11:30Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Эдди Мерфи – 59! ТОП-5 лучших ролей голливудского актера

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

День рождения Анастасии Заворотнюк: как складывалась жизнь звезды "Моей прекрасной няни"

2 апреляТехно

Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи

2 апреляWellness

Березовый сок: действительно ли он полезен для здоровья

2 апреляFun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

2 апреляEvents

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

2 апреляFood

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

1 апреляFun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляPR

Практические советы по самостоятельному монтажу акустики

1 апреляШоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

1 апреляLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

1 апреляEvents

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

1 апреляFood

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

1 апреляFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Торт Птичье молоко с манкой
Торт Птичье молоко с манкой
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Постный майонез в домашних условиях блендером: рецепт с фото
Постный майонез в домашних условиях блендером: рецепт с фото
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины