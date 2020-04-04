Певица Pink переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном

Повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат

Американская певица Pink сообщила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном. Звезда и ее ребенок были на самоизоляции, а спустя две недели после лечения сделали повторные тесты на COVID-19. Об этом 40-летняя артистка рассказала в своем Instagram.

Напомним, что ранее Pink впервые рассказала о потере ребенка. Это произошло с будущей звездой, когда ей было 17 лет.

Pink и ее сын заболели COVID-19 Фото: Getty Images

О заражении COVID-19 Pink призналась фолловерам в эту пятницу. Она отметила, что повторные тесты оказались отрицательными.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат. Моя семья уже самоизолировалась, и мы продолжали делать это в течение последних двух недель, следуя указаниям врача. Всего несколько дней назад мы прошли повторное тестирование, которое, к счастью, оказалось отрицательным", – написала в посте Пинк.

Она также призвала своих фанов соблюдать карантин и оставаться дома.

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Кроме того, Pink пожертвовала по 500 тысяч долларов чрезвычайному фонд госпиталя Темпл в Филадельфии и кризисному фонду COVID-19 мэра города Лос-Анджелеса.

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