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Певица Софи Эллис-Бекстор госпитализирована с травмами: жуткое фото из больницы

Сегодня, 18:22

Британская звезда испугала фанатов внешним видом

Известная британская певица Софи Эллис-Бекстор была госпитализирована с многочисленными ссадинами и травмами. На своей странице в Instagram 41-летняя исполнительница опубликовала фото из больничной палаты. До этого еще одну известную британскую певицу госпитализировали с коронавирусом.

Софи травмировала руку и получила ссадины на руке. Под опубликованным кадром артистка сообщила поклонникам, что неудачно упала с велосипеда. Она также поблагодарила всех бегунов, которые помогли ей после падения.

Певица Софи Эллис-Бекстор в больнице
Певица Софи Эллис-Бекстор в больнице
Фото: instagram.com/sophieellisbextor

"Я оказалась в больнице после того, как во время вечерней прогулки на велосипеде перевернулась с дорожки вниз на сторону Темзы. Я поставила черно-белую фотографию, чтобы она не была слишком страшной. Со мной все в порядке, это просто синяки и ссадины. Спасибо врачам и персоналу больницы, в которой я родилась, за то что склеили меня обратно", – сообщила Софи Эллис-Бекстор.

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Напомним, что до этого в Испании срочно госпитализировали российскую актрису и телеведущую Татьяну Лазареву, где она живет с младшей дочерью Антониной

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