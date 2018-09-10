Певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой

Вместе с радостной новостью звезда презентовала новую песню

Светлана Тарабарова. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. О рождении малыша звезда сообщила на своей странице в Instagram. Светлана опубликовала фото, на котором изображен циферблат часов с точным временем рождения ребенка. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. В Instagram Светлана отметила роддом "Лелека".

"23:25 – час, коли народилося наше ЩАСТЯ. Доброму серцю, мамам і всім, хто відчуває безмежну любов до дітей присвячується...", – подписала снимок певица.

Светлана Тарабарова родила первенца Фото: instagram.com/tarabarova

Для своих слушателей TARABAROVA подготовила сюрприз. Одновременно с постом в Instagram на официальном YouTube-канале певицы состоялась премьера нового сингла "Доброе сердце" и lyric-видео на композицию.





Отметим, о том, что певица ждет малыша стало известно в мае этого года. Как сообщила Светлана, делать творческую паузу она пока не планирует. Тарабарова активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.

Ранее Светлана признавалась, что с мужем Алексеем Бондарем они более года пытались зачать ребенка.