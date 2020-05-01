Певица Вера Кекелия родила первенца
Звезда "Голосу країни" показала первое фото с малышом
Звезда "Голосу країни" и "Женского квартала" певица Вера Кекелия впервые стала мамой. В Instagram артистка показала свежее фото, сделанное вскоре после родов, и рассекретила пол малыша.
О беременности Веры стало известно еще в прошлом году. 33-летняя звезда замужем за музыкантом Романом Дудой, с которым они познакомились на проекте "Голос країни" в 2016 году. Кекелия рассказала, что во время родов муж находился рядом с ней и всячески ее поддерживал.
Молодые родители не стали скрывать такое радостное событие от поклонников и сразу сообщили о появлении малыша на свет. Более того, Вера и Роман рассекретили пол ребенка, а также его имя.
Так, на своих страницах в Instagram счастливая пара сообщила, что у них родился сын. Мальчика назвали Иваном.
"Мы встретились. Ванечка, сынок, добро пожаловать в этот прекрасный мир!" – прокомментировала снимок из роддома Вера Кекелия.
В кадре не видно лица новорожденного – заботливый отец бережно прижимает его к себе. На своей странице в соцсети Роман Дуда так прокомментировал рождение сына: "У счастья есть имя. Его зовут Ваня".
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Напомним, что ранее участник группы ТНМК стал отцом двойняшек.
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