Певица Вера Кекелия родила первенца

Звезда "Голосу країни" показала первое фото с малышом

Звезда "Голосу країни" и "Женского квартала" певица Вера Кекелия впервые стала мамой. В Instagram артистка показала свежее фото, сделанное вскоре после родов, и рассекретила пол малыша.

О беременности Веры стало известно еще в прошлом году. 33-летняя звезда замужем за музыкантом Романом Дудой, с которым они познакомились на проекте "Голос країни" в 2016 году. Кекелия рассказала, что во время родов муж находился рядом с ней и всячески ее поддерживал.

Певица Вера Кекелия Фото: пресс-служба

Молодые родители не стали скрывать такое радостное событие от поклонников и сразу сообщили о появлении малыша на свет. Более того, Вера и Роман рассекретили пол ребенка, а также его имя.

Так, на своих страницах в Instagram счастливая пара сообщила, что у них родился сын. Мальчика назвали Иваном.

"Мы встретились. Ванечка, сынок, добро пожаловать в этот прекрасный мир!" – прокомментировала снимок из роддома Вера Кекелия.

INSTAGRAM

В кадре не видно лица новорожденного – заботливый отец бережно прижимает его к себе. На своей странице в соцсети Роман Дуда так прокомментировал рождение сына: "У счастья есть имя. Его зовут Ваня".

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