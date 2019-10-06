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Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

В сети распространяют ложную информацию о "няне Вике"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Новости о больной Анастасии Заворотнюк основываются на официально неподтвержденной информации. Сейчас в сети активно обсуждают смерть актрисы "Моя прекрасная няня", в то время, как пиар-директор звезды утверждает, что Заворотнюк жива.

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Накануне один Telegram-канал обнародовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, сообщившим, что Анастасия Заворотнюк якобы скончалась еще в субботу, 5 октября. По словам источника, информация передана работниками той самой медклиники, в которой находится актриса.

Позднее пиар-директор Анастасии Заворотнюк отреагировала но новость, появившуюся в СМИ. Марина Потапова опровергла слух коротким "Нет", пишет StarHit.

Напомним, что ранее неизвестная женщина, назвавшая себя экс-сотрудницей больницы, в которой находится больная раком Заворотнюк, предлагала СМИ купить у нее эксклюзивные фото и видео с актрисой. Позднее аноним отказалась от своих слов, испугавшись шумихи в сети.

Кроме того, концертный директор Заворотнюк – Станислав Христов анонсировал интервью с экранной "няней", пообещав, что Анастасия вскоре выйдет на связь и ответит на все вопросы.

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рак актриса Анастасия Заворотнюк
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