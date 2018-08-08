Пиар и "женитьба" с Лазаревым: как соцсети отреагировали на скандал с мужем Ани Лорак

Певица несколько дней не публиковала фото в сети

Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak

Не так давно вокруг супруга Ани Лорак – Мурата Налчаджиоглу возник шумный скандал. Мужчину заметили в компании незнакомки в одном из ночных клубов Киева. Позже выяснилось, что девушка, с которой проводил время Мурат, – 26-летняя жительница Киева Яна Беляева.

Соцсети бурно отреагировали на эти события . В Instagram певицы в комментариях под фото появились сотни сообщений от поклонников Лорак. Многие писали ей слова поддержки, кто-то предположил, что вся эта история – пиар, другие же успели "сосватать" Каролине Сергея Лазарева.

"Ждем свадьбу с Лазаревым", "Либо это пиар, либо ничего серьезного", "Хочется вас поддержать", – пишут поклонник Ани Лорак.

После шумихи в сети Лорак некоторые время "исчезла" из соцсетей. Она нарушила свое "мочание", опубликовав фото вместе с дочерью Софией. В локации Каролина указала Иерусалим, Израиль.

Ани Лорак с дочерью Софией Фото: instagram.com/anilorak

И хоть сама певица не дает никаких комментариев по поводу скандала, ее отец отметил, что у его дочери и зятя все в порядке и для раздувание подобной шумихи нет никаких оснований, сообщало издание "СтарХит".

Напомним, девушка, с которой проводил время муж Ани Лорак оказалась финалисткой конкурса "Украина Вселенная-2018".