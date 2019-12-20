Пицца, карри и жаренная курица: какие блюда обожают члены королевской семьи

Кейт Миддлтон обожает самостоятельно готовить вкусности для семьи

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Поклонники королевской британской семьи уверены, что монархи питаются лишь изысканными блюдами высокой кухни. Но это далеко не так! Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям во время шоу A Berry Royal Christmas на телеканале ВВС рассказали о своих вкусовых предпочтениях.

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Оказывается, что супруга принца Уильяма обожает готовить вкусности для своей семьи. В частности, вместе со своими детьми она часто готовит пиццу. Вместе они даже выбирают ингредиенты и замешивают тесто. Также Кейт всегда печет торты на дни рождения малышей.

"Это традиция – я полночи провожу на кухне с тестом и украшениями, делаю слишком много, но я это очень люблю", – рассказала Кейт Миддлтон.

Также супруги отметили, что принц Луи любит свеклу, а его сестра Шарлотта оливки и вареный картофель. Выращенные на их огороде овощи – еще одно любимое лакомство королевской семьи. Сама же Миддлтон является поклонницей острого блюда карри, которое часто готовит дома.

А вот Елизавета II обожает десерты из шоколада. Ранее повар Даррен Маг-Грейди рассказывал, что меню монарха формируется на неделю вперед, и практически всегда королева заказывает шоколадные десерты. Меган Маркл никогда не откажется от жаренной курицы, приготовленной по рецепту повара Ины Гартен.

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