Пицца, карри и жаренная курица: какие блюда обожают члены королевской семьи
Кейт Миддлтон обожает самостоятельно готовить вкусности для семьи
Поклонники королевской британской семьи уверены, что монархи питаются лишь изысканными блюдами высокой кухни. Но это далеко не так! Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям во время шоу A Berry Royal Christmas на телеканале ВВС рассказали о своих вкусовых предпочтениях.
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Оказывается, что супруга принца Уильяма обожает готовить вкусности для своей семьи. В частности, вместе со своими детьми она часто готовит пиццу. Вместе они даже выбирают ингредиенты и замешивают тесто. Также Кейт всегда печет торты на дни рождения малышей.
"Это традиция – я полночи провожу на кухне с тестом и украшениями, делаю слишком много, но я это очень люблю", – рассказала Кейт Миддлтон.
Также супруги отметили, что принц Луи любит свеклу, а его сестра Шарлотта оливки и вареный картофель. Выращенные на их огороде овощи – еще одно любимое лакомство королевской семьи. Сама же Миддлтон является поклонницей острого блюда карри, которое часто готовит дома.
А вот Елизавета II обожает десерты из шоколада. Ранее повар Даррен Маг-Грейди рассказывал, что меню монарха формируется на неделю вперед, и практически всегда королева заказывает шоколадные десерты. Меган Маркл никогда не откажется от жаренной курицы, приготовленной по рецепту повара Ины Гартен.
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