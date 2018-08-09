Пинк попала в больницу в Сиднее: что произошло

За несколько часов до концета артистка почувствовала невыносимую боль

Пинк попала в больницу. Фото: Instagram/pink

Популярную американскую певицу Пинк экстренно госпитализировали в Австралии перед концертом. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Через 20 минут после окончания саундчека, меня госпитализировали в больницу с невыносимой болью. Это стало причиной отмены концерта", – написала Пинк. Отметим, что концерт должен был состоятся в понедельник, 6 августа.

Певица рассказала, что пробыла в больнице около суток. По ее словам, на своих концертах она "не просто стоит с микрофоном и поет", а много двигается, танцует, летает, поэтому должна быть абсолютно здоровой, чтобы вернуться к выступлениям.

Пинк подчеркнула, что теперь будет пить зеленый чай и проводить время со своими детьми.

"Предупреждаю папарацци, вы можете увидеть, как я выхожу из своего гостиничного номера с двумя маленькими детьми, и еще одно предупреждение: я могу даже улыбаться. Но не очень. Постараюсь контролировать улыбки", – написала певица.

Напомним, известный украинский фэшн-фотограф и режиссер Саша Самсонова, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, стала автором видео на новую песню певицы Пинк Wild Hearts Can't Be Broken.