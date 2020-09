Pink празднует день рождения. Вспоминаем самые популярные клипы певицы

8 сентября Алише Мур исполняется 41 год

8 сентября американская певица Pink, настоящее имя которой Алиша Бет Мур, празднует день рождения. В честь 41-летия звезды 00-х Сегодня.Lifestyle вспоминает самые популярные клипы Pink, которые, готовы поспорить, вы не видели давно.

Пинк родилась 8 сентября 1979 года в городе Абингтон, штат Пенсильвания, США. Отец играл малышке Алише на гитаре, так что уже с детства будущая звезда мечтала петь на сцене и быть знаменитой.

Начав заниматься музыкой, Pink вдохновлялась творчеством Дженис Джоплин, Aerosmith, Боба Дилана, Мадонны и 2Pac. Свой псевдоним артистка придумала еще в школе – "Pink" девушку называли не только из-за цвета волос, но и потому, что она часто краснела от смущения.

Pink Фото: Getty Images

На счету у Pink десятки всевозможных музыкальных наград, в том числе "Грэмми" и "Эмми". Она признана лучшей поп-артисткой в период с 2000 по 2010 годы по версии журнала Billboard.

В 2018 году журнал People назвал Pink самой красивой женщиной, она также заняла четвертую позицию в рейтинге Forbes, как самая высокооплачиваемая певица. Ее доход за 2018 год составил 60 миллионов долларов.

Самые популярные клипы Pink

Family Portrait

Get The Party Started

Don't Let Me Get Me

U + Ur Hand

So What

Ранее мы писали, что Pink переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться