Пинк впервые рассказала о выкидыше, который перенесла в 17 лет

Чтобы справиться с переживаниями, певица начала писать песни

Пинк

Известная американская певица Пинк, которая остановила свое выступление ради поклонницы, потеряла ребенка. 39-летняя звезда впервые рассказала журналистам о том, что с ней случилось в юном возрасте. Подробности читайте далее в материале.

В настоящее время Пинк вместе со своим мужем Кэри Хартом воспитывают двоих детей: 7-летнюю дочь Уиллоу и 2-летнего сына Джеймсона. Но когда-то будущая мама пережила выкидыш, от которого очень долго приходила в себя.

Пинк с детьми и мужем Кэри Хартом Фото: Instagram/pink

О том, что в 17 лет у Пинк случился выкидыш, она рассказала изданию USA Today. "Мое тело всегда было сильным и гимнастическим, однако правда в том, что в 17 лет у меня случился выкидыш. А я собиралась родить этого ребенка", – признается селебрити.

Пинк с детьми Фото: Instagram/pink

В дальнейшем артистке пришлось еще несколько раз столкнуться с этой ужасной проблемой, и чтобы справиться с переживаниями она начала писать песни.

Тему принятия себя и своего тела Пинк затронула в своем новом альбоме Hurts 2B Human. "Я думаю, важно говорить о том, чего ты стыдишься, кто ты есть на самом деле и какую боль испытываешь", – считает певица.

Ранее мы писали о том, что Пинк экстренно госпитализировали в Австралии перед концертом.

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