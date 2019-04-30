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Пинк впервые рассказала о выкидыше, который перенесла в 17 лет

Чтобы справиться с переживаниями, певица начала писать песни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Пинк
Пинк

Известная американская певица Пинк, которая остановила свое выступление ради поклонницы, потеряла ребенка. 39-летняя звезда впервые рассказала журналистам о том, что с ней случилось в юном возрасте. Подробности читайте далее в материале. 

В настоящее время Пинк вместе со своим мужем Кэри Хартом воспитывают двоих детей: 7-летнюю дочь Уиллоу и 2-летнего сына Джеймсона. Но когда-то будущая мама пережила выкидыш, от которого очень долго приходила в себя. 

Пинк с детьми и мужем Кэри Хартом
Пинк с детьми и мужем Кэри Хартом
Фото: Instagram/pink

О том, что в 17 лет у Пинк случился выкидыш, она рассказала изданию USA Today. "Мое тело всегда было сильным и гимнастическим, однако правда в том, что в 17 лет у меня случился выкидыш. А я собиралась родить этого ребенка", – признается селебрити. 

Пинк с детьми
Пинк с детьми
Фото: Instagram/pink

В дальнейшем артистке пришлось еще несколько раз столкнуться с этой ужасной проблемой, и чтобы справиться с переживаниями она начала писать песни.  

Тему принятия себя и своего тела Пинк затронула в своем новом альбоме Hurts 2B Human. "Я думаю, важно говорить о том, чего ты стыдишься, кто ты есть на самом деле и какую боль испытываешь", – считает певица. 

Ранее мы писали о том, что Пинк экстренно госпитализировали в Австралии перед концертом.  

Смотрите видео, как западные актрисы скрывают беременность:

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