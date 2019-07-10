Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пиппа и Джеймс Миддлтон вместе появились на публике впервые за долгое время

Сестра и брат Кейт Миддлтон весело провели время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Пиппа и Джейсм Миддлтон
Пиппа и Джейсм Миддлтон
Фото: Getty Images

Недавно сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила первенца и даже впервые показала малыша. Теперь же сестра Кейт Миддлтон в сопровождении брата Джеймса порадовали всех совместным появлением на Уимблдонском турнире.

Смотрите видео о том, как кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку:

Близкие родственники герцогини Кембриджской решили посетить один из матчей Уимблдонского турнира 8 июля.

Для спортивного мероприятия Пиппа Миддлтон выбрала светло-розовое платье от бренда Stella McCartney, широкополую шляпу в тон, а также открытую обувь на тонких невысоких каблуках. Стоит отметить, что Пиппа в хорошей форме, улыбчивая и приветливая.

Пиппа и Джеймс Миддлтон
Пиппа и Джеймс Миддлтон
Фото: Getty Images

А 32-летний Джеймс отдал предпочтение серому смокингу в трендовую клетку, из-под которого выглядывала голубая рубашка и синий галстук.  Стоит отметить, что из-за популярности сестры у Джеймса Миддлтона началась депрессия, с которой ему пришлось активно бороться.

Читайте также
35-летняя Пиппа Миддлтон показала стройную фигуру после родов

Напомним, ранее Джеймс Миддлтон в своем Instagram опубликовал неожиданное фото с блондинкой, которая, по слухам, является его девушкой.  На фото Джеймс позирует на яхте вместе с 30-летней француженкой Элиз Тивнт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Заметно похорошевшая Пиппа Миддлтон снялась в рождественской фотосессии В Лондоне выставили на продажу квартиру Кейт и Пиппы Миддлтон – фото Пиппа Миддлтон рассекретила имя своего сына Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к рождению первенца
Кейт Миддлтон мероприятия Пиппа Миддлтон Джеймс Миддлтон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:15Fun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

7 июляШоу-бизнес

"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

7 июляТехно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

7 июляFun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Что родители Алины Гросу подарили ей на свадьбу?
Что родители Алины Гросу подарили ей на свадьбу?
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi
Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi
"Основной инстинкт": страсть, которая убивает
Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод
Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод
Елена Кравец показала подросших двойняшек
Елена Кравец показала подросших двойняшек
Салат-заливное: смотрится просто шикарно
Салат-заливное: смотрится просто шикарно
Как быстро убрать живот: 14 супер-способов
Как быстро убрать живот: 14 супер-способов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь