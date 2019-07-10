Пиппа и Джеймс Миддлтон вместе появились на публике впервые за долгое время
Сестра и брат Кейт Миддлтон весело провели время
Недавно сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила первенца и даже впервые показала малыша. Теперь же сестра Кейт Миддлтон в сопровождении брата Джеймса порадовали всех совместным появлением на Уимблдонском турнире.
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Близкие родственники герцогини Кембриджской решили посетить один из матчей Уимблдонского турнира 8 июля.
Для спортивного мероприятия Пиппа Миддлтон выбрала светло-розовое платье от бренда Stella McCartney, широкополую шляпу в тон, а также открытую обувь на тонких невысоких каблуках. Стоит отметить, что Пиппа в хорошей форме, улыбчивая и приветливая.
А 32-летний Джеймс отдал предпочтение серому смокингу в трендовую клетку, из-под которого выглядывала голубая рубашка и синий галстук. Стоит отметить, что из-за популярности сестры у Джеймса Миддлтона началась депрессия, с которой ему пришлось активно бороться.
Напомним, ранее Джеймс Миддлтон в своем Instagram опубликовал неожиданное фото с блондинкой, которая, по слухам, является его девушкой. На фото Джеймс позирует на яхте вместе с 30-летней француженкой Элиз Тивнт.
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