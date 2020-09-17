Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Пить надо меньше": Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, о чем жалеет

Сегодня, 14:59

Актер также прокомментировал работу своего экс-адвоката Эльмана Пашаева

Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав виновным в смертельном ДТП, сейчас пребывает в московском СИЗО. Оттуда актер пишет своим поклонникам, знакомым, коллегам и журналистам, отвечая на их письма.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

В ответ на письмо журналистов RT актер рассказал, о чем он больше всего жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше. По поводу Эльмана. Он просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", – написал Ефремов.

Скриншот: Telegram-канал "RT на русском"

Ранее мы сообщали, что делом Михаила Ефремова занялся новый адвокат Роман Филиппов, который готовит апелляцию на приговор. Кроме этого, в деле появились новые потерпевшие. В Пресненский суд Москвы с жалобой обратилась компания-собственник автомобиля, которым управлял погибший в ДТП Сергей Захаров.

Михаил Ефремов пишет письма из СИЗО – смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение Михаил Ефремов дал интервью из СИЗО и пожаловался на адвоката: «Подставил меня на 8 лет» Телевизор, спортзал и библиотека: условия Михаила Ефремова в СИЗО
Михаил Ефремов
Реклама

Новости партнеров

Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

Вчера, 13:38Fun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

Вчера, 12:06Шоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

Вчера, 07:26Психология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

Вчера, 05:05Events

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

15 сентябряТехно

Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

15 сентябряШоу-бизнес

Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

15 сентябряШоу-бизнес

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

15 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

15 сентябряШоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

15 сентябряFun

"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

15 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 15 сентября: у Весов будет хорошее настроение, а Скорпион столкнется с трудностями

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Як приготувати смачні оладки: прості рецепти
Як приготувати смачні оладки: прості рецепти
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Жена и сын Олега Винника: Топ-5 тайн феномена украинской эстрады
Жена и сын Олега Винника: Топ-5 тайн феномена украинской эстрады
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Лорак показала 9-летнюю наследницу Софию и нарвалась на критику
Лорак показала 9-летнюю наследницу Софию и нарвалась на критику
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять