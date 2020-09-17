"Пить надо меньше": Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, о чем жалеет

Актер также прокомментировал работу своего экс-адвоката Эльмана Пашаева

Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав виновным в смертельном ДТП, сейчас пребывает в московском СИЗО. Оттуда актер пишет своим поклонникам, знакомым, коллегам и журналистам, отвечая на их письма.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

В ответ на письмо журналистов RT актер рассказал, о чем он больше всего жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше. По поводу Эльмана. Он просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", – написал Ефремов.

Скриншот: Telegram-канал "RT на русском"

Ранее мы сообщали, что делом Михаила Ефремова занялся новый адвокат Роман Филиппов, который готовит апелляцию на приговор. Кроме этого, в деле появились новые потерпевшие. В Пресненский суд Москвы с жалобой обратилась компания-собственник автомобиля, которым управлял погибший в ДТП Сергей Захаров.

Михаил Ефремов пишет письма из СИЗО – смотрите видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться