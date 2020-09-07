Питт привез новую пассию в особняк, где женился на Джоли: Анджелина в ярости

Актриса считает поступок экс-мужа "неуместным"

На днях мы сообщали, что Брэд Питт пригласил свою новую девушку Николь Потуральски в замок, где сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анджелиной Джоли. Теперь, как сообщает Mirror, Анджелина из-за этого просто в ярости!

Источник из окружения актрисы утверждает, что Джоли удивлена таким поведением Питта.

"Энджи в ярости и совершенно ошеломлена, что Брэд мог так низко опуститься. Она очень надеялась, что им удастся снизить напряжение после судебных разборок из-за развода, но теперь это совершенно невозможно. Ее раздражает, что Брэд так публично путешествует по Европе с этой девушкой, вместо того, чтобы скрывать свою личную жизнь с достоинством", – сказал инсайдер.

Николь Потуральски / Брэд Питт Фото: Getty Images

Также, по словам источника из окружения актрисы, факт того, что Брэд привез Николь в замок, Анджелина считает "неуместным".

Mirror также сообщает, что Джоли "взорвалась" после того, как узнала о романе Питта с Потуральски, которая почти вдвое его моложе. Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году в замке во Франции. На торжестве присутствовали их дети: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, а также – двойняшки Вивьен и Нокс.

Напомним, 27-летняя возлюбленная Брэда Питта оказалась замужем за 68-летним ресторатором.

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