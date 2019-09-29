"Плачу несколько раз в сутки": Санта Димопулос рассказала о своем состоянии после родов

32-летняя артистка родила девочку две недели назад

Санта Димопулос рассказала о новорожденной дочке Фото: Instagram/santadimopulos

В середине сентября Санта Димопулос стала мамой во второй раз. Спустя две недели после родов экс-"ВИА Гра" рассказала, как чувствует себя, и как справляется с новорожденной малышкой.

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В своем Instagram артистка опубликовала пост, в котором призналась, почему плачет каждый день, и почему не пользуется услугами няни.

"Сегодня нам 2 недельки. Отвечаю на самые часто задаваемые вопросы! Я нахожусь в процессе гормональной перестройки, а значит, я плачу несколько раз в сутки – от счастья, глядя на ребёнка; после фильма; от грусти, что муж уезжает и т.д. И это нормально", – пишет Санта.

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Димопулос также удивила фолловеров признанием, что обходится без помощи няни.

"У нас нет няни. Это было моё решение и я ни капли об этом не жалею. Есть помощница, которая убирает и готовит, а я наслаждаюсь временем с моей принцессой. И эту связь между нами невозможно описать словами. Говорят, младенцы ничего не понимают. Но я точно знаю, когда мы смотрим друг на друга, когда я разговариваю с ней, она всё чувствует и знает", – добавила модель.

Ранее Санта Димопулос рассекретила стоимость родов в Монако. По словам 32-летней мамы, роды продолжались всего 15 минут.

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