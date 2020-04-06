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"Плакала по ночам": Pink рассказала о тяжелой форме COVID-19 у сына

У трехлетнего мальчика три недели не сбивается температура

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:39

На днях американская певица Pink сообщила поклонникам, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном Джеймсон. Звезда и ее ребенок были на самоизоляции, а спустя две недели после лечения сделали повторные тесты на COVID-19, результаты которых оказались отрицательными.

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40-летняя звезда отметила, что сейчас чувствует себя намного лучше, но у сына до сих пор проявляются симптомы COVID-19. На своей странице в Instagram певица поделилась подробностями болезни и призналась, что очень переживала за своего ребенка. У мальчик уже за три недели повышенная температура.

"Я плакала по ночам и никогда в жизни не молилась больше, чем тогда. Джеймсон был очень-очень болен", – призналась певица.

Смотрите в сюжете, как принц Чарльз преодолел коронавирус:

Добавим, Pink пожертвовала по 500 тысяч долларов чрезвычайному фонд госпиталя Темпл в Филадельфии и кризисному фонду COVID-19 мэра города Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что в Италии после госпитализации умер культовый дизайнер обуви.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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